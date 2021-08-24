العثور على أشلاء آدمية أسفل الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن على أشلاء آدمية لرجل ملقاة أسفل الطريق الدائري شمال محافظة الجيزة.

تلقى اللواء عمرو طلعت مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بالعثور على أشلاء آدمية أسفل الطريق الدائرى.

انتقلت قوة أمنية تحت إشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وعثر على النصف السفلي لجثة رجل.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد هاني الشعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.

ويعكف رجال المباحث على تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى الشخص الذي تخلص من هذه الأشلاء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.