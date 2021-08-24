حالتا وفاة و٨ مصابين.. الصور الأولى لحادث موقع تحت الإنشاء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

استعان القائمون على موقع تحت الإنشاء بحي الأشجار بأكتوبر بمعدات ثقيلة "رافعة" لرفع حطام حادث انهيار سقالة داخل حفرة، الثلاثاء

ويعمل القائمون على الموقع تنسيقا مع الأجهزة المعنية على تمشيط المكان بحثا عن ضحايا جدد، حسب ما أظهرته صورا فوتوغرافية من موقع الحادث.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة نجحت في إنقاذ عاملين اثنين جراء الحادث.

وكشف الفحص الطبي المبدئي استقرار حالة العاملين الصحية، وسط جهود متواصلة للبحث عن ضحايا جدد.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار حفرة داخل موقع إنشاء كوبري ونفق -تنفيذ شركة المقاولون العرب- بطريق الواحات.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتحديدا قبل البوابة الثانية لمدينة دريم لاند مدعومين بفرق إنقاذ بري.

وتم انتشال جثتي شخصين و٨ مصابين جرى نقلهم إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.