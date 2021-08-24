إنقاذ عاملين في انهيار سقالة داخل حفرة بموقع تحت الإنشاء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في إنقاذ عاملين اثنين في حادث انهيار سقالة داخل حفرة بموقع تحت الإنشاء بحي الأشجار بأكتوبر.

وكشف الفحص الطبي المبدئي استقرار حالة العاملين الصحية، وسط جهود متواصلة للبحث عن ضحايا جدد بالحفرة.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار حفرة داخل موقع إنشاء كوبري ونفق -تنفيذ شركة المقاولون العرب- بطريق الواحات.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وتحديدا قبل البوابة الثانية لمدينة دريم لاند مدعومين بفرق إنقاذ بري.

وتم انتشال جثة شخص و٨ مصابين جرى نقلهم إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.