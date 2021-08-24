خدروها وأنهوا حياتها.. تجديد حبس المتهمين بقتل فتاة لسوء سلوكها في أطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس ربة منزل وشقيقها وابنها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل ابنة المتهمة الأولى لسوء سلوكها.

وكشفت التحقيقات أن بداية الواقعة بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى، باستقبال جثة فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، وحضر معها والدتها وشقيقها وخالها وادعوا تعرضها للصعق الكهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية حال تواجدها بالمنزل.

وأوضحت التحقيقات أنه وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي بمعرفة مفتش الصحة تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة، وبسؤال أهلية المتوفاة أنكروا في البداية علاقتهم بالواقعة، وبتضيق الخناق عليهم أقرت والدة الفتاة المتوفاة بأنه نظرا لتكرار نجلتها الخروج من المنزل وعلاقاتها المتعددة وسوء سمعتها استعانت بابنها وشقيقها “خال الفتاة”، ووضعوا مادة منومة لها ثم كتم أنفاسها وصعقها كهربائيا لإبعاد الشبهة الجنائية عنهم.

بعد الانتهاء من التحقيقات تم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، والتحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.