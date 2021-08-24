خلال 24 ساعة.. ضبط 3772 مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3772) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات (1504) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(154) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، و(25) مخالفة موقف عشوائى، و20 مخالفة لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.