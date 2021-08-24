هربوا قبل صدور أحكام ضدهم.. إحالة 8 متهمين بـ"خلية الكويت" إلى جنايات "أمن الدولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أحالت جهات التحقيق، 8 متهمين في القضية رقم 1233 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الكويت" إلى محكمة جنايات أمن الدولة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين الـ 8 دخلوا الكويت قبل صدور أحكام جنائية ضدهم ووضع أسمائهم على قوائم الإنتربول الدولي، وعقب معرفتهم بها حرصوا على التعامل فيما بينهم بأسماء حركية حتى لا يتم التوصل إليهم.

وأوضحت أن المتهمين هربوا من مصر بعد الأحداث وقعت في أعقاب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتي شاركوا فيها وصدرت أحكام ضدهم بشأنها، ثم سافر بعضهم بشكل مباشر إلى الكويت، والآخرون إلى تركيا ومنها إلى الكويت أيضًا، بمساعدة 3 من قيادات الإخوان، إذ تواصلوا مع قيادي يدعى "علي نوفل"، ووفر لهم ونحو 60 عنصرًا ينتمون إلى الجماعة- هربوا من مصر بعد 2013- فرص عمل مع عدد من الكفلاء.

وكانت وزارة الداخلية في الكويت أعلنت في يوليو 2019 ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، مكونة من 8 أفراد، كان قد صدر في حقهم أحكام قضائية في مصر، وصلت إلى السجن 15 عامًا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا.

وذكرت الداخلية الكويتية - آنذاك - أن تلك الخلية قامت بالھرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذین الكویت مقرا لھم، مشيرة إلى أن "الجھات المختصة في وزارة الداخلیة الكویتیة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلیة".

وأضافت أنه "من خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلیة، وباشرت الجھات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبھا ضبطھم في أماكن متفرقة، على حد وصف الوكالة، موضحة أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معھم أقروا بقیامھم بعمليات إرھابیة وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

تم تسليم المتهمين إلى مصر وخضعوا للتحقيقات التي انتهت بإحالتهم إلى محكمة جنايات "أمن الدولة".