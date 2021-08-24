ضبط شخص استبدل 60 ألف دولار خارج نطاق السوق المصرفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص جمع مدخرات المصريين العاملين بالخارج واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الدقهلية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما والذي يتردد على تلك الدولة للعمل بها وإرسالها للثاني من خلال حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال أو أحد المصارف بالمنصورة.

ويقوم الثاني باستلامها واستبــدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ثم يقوم بتسليمها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين (60) ستون ألف دولار أمريكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.