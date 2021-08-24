شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. مكتب التنسيق يهيب طلاب المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، بسرعة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل مساء اليوم الأربعاء الموعد المعلن لغلق باب المرحلة الأولى للتنسيق.
وأكد السيد عطا، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365" أن وزارة التعليم ومكتب التنسيق أتاح الفرصة أمام طلاب الثانوية العماة لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية أو من خلال إتاحة التسجيل من الحاسب الآلى الشخصى المزود بالانترنت.
وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.
ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق في تمام السابعة من مساء غد الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.