شكرا لقرائتكم خبر عن عضو البعثة الأزهرية فى أفغانستان: كنا مثل الغرقى ووجدنا سبيل النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن صلاح، مدرس العلوم الشرعية والعربية، بمعهد كابول بأفغانستان، عضو البعثة الأزهرية، نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع الأجهزة المعنية على المجهود الضخم من أجل الحفاظ على البعثة وتأمينها، وعودتها إلى أرض الوطن سالمة، وإرسال طائرة خاصة لتأمين وإحضار البعثة.

وكشف عضو بعثة الأزهر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، كواليس رحلة العودة لأرض الوطن، أن الرحلة استغرقت يوما من مطار كابول وصولا للقاهرة، حيث انطلقت الرحلة لمدة ساعة حتى وصلت مطار اسلام أباد بباكستان وكان فى استقبالنا السفير المصرى هناك، ثم انطلقت بنا الطائرة الى مطار أبوظبى واستقبلنا هناك السفير المصرى واستغرقت الرحلة خمس ساعات ، ثم انطلقنا إلى أرض الوطن فى رحلة استغرقت 6 ساعات، وتم استقبالنا فى صالة كبار الزوار واجراء مسحة كورونا لجميع اعضاء البعثة وتخصيص سيارات خاصة لتنقلنا إلى بيوتنا.

وتابع: بدأت رحلتنا من الثانية عشر ليلا يوم الإثنين انتقلنا للمطار فى حماية القوات الافغانية وتم تسليمنا للقوات الأمريكية من الساعة الثانية ليلا وحتى الحادية عشر صباح الثلاثاء، إلى أن وصلت الطائرة الحربية وعلى متنها القوات المصرية، حيث تم استقبالنا افضل استقبال ولم نشارك فى حمل حقائبنا بل قاموا ببذل كل الجهود من أجل راحتنا.

وعن استقبالهم خبر وصول طائرة حربية مصرية لتنقلهم لأرض الوطن، قال: كان استقبال الغرقان لسبيل النجاة، لافتا إلى أن البعثة كانت تقيم فى آخر الأيام بفيلا السفير المصرى بأفغانستان أحمد إسماعيل.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية، والبعثة الأزهرية، ومسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان، إلى أرض الوطن.

كما يأتى ذلك فى ظل جهود حثيثة لأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتأمين رحلة عودتهم من أفغانستان، حيث قامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبى والتأمين الإدارى فى استقبالهم.