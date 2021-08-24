شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إيقاف نظام صرف الخبز والسلع المدعمة الساعة 9 مساءا لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صيانة قواعد البيانات وتطبيقات الخبز والتموين، حيث سيتوقف النظام بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين بجميع المحافظات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الواحدة صباح غدا الأربعاء.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بسحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التموينى، وطبقًا لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المُشكلة طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية وتوريد الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز المدعم فئة 5 قروش للرغيف.



وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اتاحت تفعيل خدمة صرف الخبز المدعم من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد وذلك فى العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائى تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم فى هذه المناطق.



وتضمنت المناطق التى أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة: محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ ورأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أى مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته فى أى محافظة أخرى.

