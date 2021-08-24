شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاهى تقدم الشيشة شمال الجيزة وإزالة بناء مخالف بأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي شمال الجيزة حملة بقطاع المنيرة الغربية والبراجيل تم فيها مصادرة 120 شيشة و60 كرسي وثلاجة وميزان ومضبوطات أخرى كما تم ضبط سيارة نقل مخلفات قبل الشروع فى تفريغها بنطاق الحى، وتم التحفظ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعه من أشرف بكر رئيس حي شمال .

يأتى ذلك فى اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف مجهودات حملات رفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والمنشأت التجارية، فيما قام مركز ومدينة أبو النمرس بتنفيذ إزالة فى المهد بمنطقة زاوية أبو مسلم بشبرامنت وعرب سراب واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالف، بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.

كما شن حي جنوب الجيزة حملات علي شوارع البحر الأعظم و كولدير و جسر الكنيسه المنيب أسفرت عن رفع الإشغالات للمحال والمنشات التجارية، كما تم ايقاف اعمال تشطيب بدون ترخيص وسحب المعده بجسر الكنيسه بمتابعه من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.



