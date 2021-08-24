شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن صرف 7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بالبحيرة، تعيين 1190 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوى الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3562 من راغبى العمل ، فضلاً عن إستخراج 1585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وقالت المديرية، فى بيان: إنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 8 منحة مولود جديد بإجمالى 16 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه ، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 38 ألف جنيه لـ 16 عاملا ً من المسجلين ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 7 ملايين و 292 ألفاً و 500 جنيهاً لـ 7665 عاملا غير منتظم مسجلاً.

وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - فى تقريره لوزارة القوى العاملة، عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى - أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 422 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، وعمل زيارة خدمات عمالية .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 52 منشأة دورى وحملات ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 22 منشأة أخرى، والتفتيش على 240 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 23 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها ودياً، و إحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، بالاضافة إلى تجديد ترخيص فلسطينى .

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، فترة صباحية ومسائية، لـ 20 متدربة .