شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: معادلة شهادات الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان، التابعة للوزارة والتى يرأسها الدكتور محمد الشحات الجندى مبعوث وزارة الأوقاف المصرية لها، حصلت على المركز الأول فى الدراسات الإسلامية من بين 75 جامعة فى كازاخستان، إضافة إلى حصولها على الجودة والاعتماد لمرتين متتابعتين لمدة 10 سنوات.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بهذه الخطوة التى تعد اعترافا بدور وأهمية الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وتعزيزا لدورها العلمى الريادى فى نشر الفكر الوسطى المستنير وصحيح علوم الدين إضافة إلى علوم اللغة العربية وتعليمها لغير الناطقين بها، موجها الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات على ذلك، باعتبار أن هذه الجامعة تمثل سفارة علمية ومعلمًا بارزا فى الإسهام العلمى الوسطى لمصر الكنانة فى وسط آسيا كلها.

وفى سياق متصل اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد الدكتور أشرف حربى عبد الفتاح شعبان بمديرية أوقاف القاهرة - تخصص عقيدة وفلسفة للعمل بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.