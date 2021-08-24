شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا.. والمحافظة تؤجل احتفالية العيد القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القليوبية، فى بيان رسمى، إصابة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بفيروس كورونا، موضحة أن حالته مستقرة ويتماثل للشفاء، ويخضع لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا.

وأكدت المحافظة، أنه تأجيل الاحتفالية الخاصة بالعيد القومى للمحافظة، والتى كان مقرر لها يوم الجمعة والتى كان من المقرر إقامتها بمسجد ناصر بمدينة بنها، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمحافظين السابقين، والقيادات التنفيذية والشعبية، يوم الجمعة الموافق 27 اغسطس 2021 إلى موعد لاحق، سيتم تحديده في القريب العاجل.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أجرى جولة تفقدية بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة الأنشطة بمكتبة المنار وأعمال تطوير مبنى صقلية، ومتابعة سير العمل بخطوط النقل التابعة لجولدن باص، والتي تعمل على نقل المواطنين من المحافظة إلى العاصمة الإدارية، ومتابعة سير العمل بمشروع الشبكات الأرضية ومتابعة أعمال التطوير، والرصف أمام المدرسه اليابانية بعزبة الزراعة، ومتابعة أعمال تطوير ميدان المحطة، وذلك بمدينة بنها ومتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد على بحي غرب شبرا الخيمة.