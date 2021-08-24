شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة أصول الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، بهدف الحفاظ على المال العام وضمان استدامة الأصول، وكذلك استمرار أداء الخدمات الصحية للمرضى بجودة عالمية.

وأوضح المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المنظومة الذكية لإدارة وصيانة الأصول، هي منظومة رقمية تشمل جرد وحصر الأصول الطبية وغير الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، والعمل على تسجيلها بطريقة مميكنة إلكترونيًا، إضافة إلى تكويد هذه الأصول بطريقة محاسبية صحيحة، وتثمينها بقيم حقيقية، كما تتضمن تسجيل مواعيد الصيانات الدورية والوقائية للأصول، وخاصة الأجهزة الحساسة منها، مثل أجهزة أشعات الرنين والمقطعية والقسطرة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المنظومة الذكية لإدارة الأصول الطبية وغير الطبية تدعم متخذي القرار على المستوى التعبوي بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وعلى المستوى التكتيكي بالأفرع، وعلى المستوى الاستراتيجي برئاسة الهيئة في اتخاذ القرارات وخاصة المتصلة بأعمال تطوير المنشآت وكيفية إدارة الأصول والاستخدام الأمثل للموارد ، حيث أن عملية تكويد الأصول تتيح حساب قيم الإهلاك بصورة صحيحة، وكذلك تسهم في التنبيه بمواعيد الصيانات الدورية والوقائية للأصول، والإبلاغ الفوري الإلكتروني عن الأعطال المفاجئة، إضافة إلى تسهيل مراقبة عمليات الصيانة وسرعة استجابة الشركات وتلبية إصلاح الأعطال، وذلك علاوة على أن عملية تثمين الأصول بقيم حقيقية تسهم في حساب منافعها الاقتصادية المستقبلية على المنشأة.

وأكد ، أن هذه المنظومة الذكية تضمن استدامة كفاءة تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية بالمنشآت الصحية طوال عمرها الافتراضي بجودة عالية، إلى جانب أنها تضمن الحفاظ على المظهر العام للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في المحافظات، ومؤكدًا أيضًا أن هذه المنظومة ستُحدِّث نقلة نوعية في الحفاظ على الأصول واستدامتها ومنها للحفاظ على استثمارات الدولة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن هذه المنظومة تعد خطوة من خطوات هيئة الرعاية الصحية نحو الميكنة والتحول الرقمي للخدمات باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتطويعها في كافة المدخلات العملية بما يسهم في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وسرعة أدائهم للخدمة، وتيسير حصول المواطنين عليها بكل سهولة ويسر، وذلك بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة في إلغاء كل التعاملات الورقية وأن تصبح أول هيئة ذكية رقمية لا ورقية، وتوافقًا مع الجهود المبذولة بمختلف قطاعات ومؤسسات وهيئات الدولة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة رؤية مصر 2030 وبناء مصر الرقمية.