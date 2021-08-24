شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الكباش الفرعونى على موعد مع كرنفال عالمى بالأقصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرنفال احتفالى ضخم تنتظره محافظة الأقصر فى نهاية العام الجارى، تزامناً مع حفل افتتاح طريق الكباش الفرعونى.

تستعد الأقصر لإنهاء أكبر مشروع أثرى عالمي لدعم حركة السياحة، وعلى قدم وساق تواصل المحافظة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، خطوات جادة للعمل على استكمال

الطريق الأشهر والأقدم فى العالم لدعم حركة السياحة جنوب مصر.

وتم الكشف عن الطريق التاريخي لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى 2017، حيث يربط الطريق معبد الأقصر بمعابد الكرنك بسلسلة من الكباش على الجانبين بطول 2700 متر.

وتم رصد أعمال تطوير بكورنيش النيل، وهدم بعض أجزاء من قصر يسى أندراوس الشهير فوق معبد الأقصر، فى الواجهة المطلة على النيل مباشرة.

وظل قصر "توفيق باشا أندراوس" الواقع فوق معبد الأقصر فى الواجهة المطلة على النيل مباشرة، مكان يحيط به الغموض لسنوات طويلة خاصة بعد قيام ثورة 1952م، ورحيل معظم أفراد عائلة يسى أندراوس شقيق توفيق باشا أندراوس عن المنزل خلال السنوات الماضية.

وجاءت عمليات الهدم لكشف بانوراما المعبد، وكشف طريق الكباش المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.