شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021.. × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات طرق التظلم على نتيجة الثانوية العامة، 2021، بعد فتح وزارة التربية والتعليم باب التظلمات منذ السبت الماضى 21 أغسطس الجارى.
ـ يبدأ التظلم بتحديد الطالب أسباب تقديمه التظلم على النتيجة " انخفاض فى الدرجات ـ انخفاض فى المجموع الكلى ـ رسوب ـ دخول دور ثان ـ حجب للنتيجة".
ـ التظلم إلكترونيا بالدخول على مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.
ـ الضغط على أيقونة تسجيل تظلم ويحصل الطالب على البريد الموحد لتسجيل التظلم.
ـ الضغط على أيقونة تسجيل تظلم ويقوم الطالب بتسجيل طلب التظلم به بإدخال الرقم القومى+ البريد الموحد+ كلمة المرور.
ـ يكتب الطالب اسمه+ رقم جلوسه+ اللغة الأولى+ رقم المحمول+ التخصص علمى ـ أدبى" + اللغة الثانية.
ـ يسجل الطالب أى عدد من المواد يرغب فى التظلم عليها.
ـ يتابع الطالب تسجيل التظلم حتى النهاية ويحرص على مراجعة التظلم قبل ضغط إرسال الطلب.
ـ مدة التظلـم أسبوع من السبت 21 حتى 26 أغسطس.
ـ لا يجوز التسجيل أكثر من مرة وتسجيل التظلم مجانى.
ـ متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجة التظلم.