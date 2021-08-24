شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021.. × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات طرق التظلم على نتيجة الثانوية العامة، 2021، بعد فتح وزارة التربية والتعليم باب التظلمات منذ السبت الماضى 21 أغسطس الجارى.

ـ يبدأ التظلم بتحديد الطالب أسباب تقديمه التظلم على النتيجة " انخفاض فى الدرجات ـ انخفاض فى المجموع الكلى ـ رسوب ـ دخول دور ثان ـ حجب للنتيجة".

ـ التظلم إلكترونيا بالدخول على مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم.

ـ الضغط على أيقونة تسجيل تظلم ويحصل الطالب على البريد الموحد لتسجيل التظلم.

ـ الضغط على أيقونة تسجيل تظلم ويقوم الطالب بتسجيل طلب التظلم به بإدخال الرقم القومى+ البريد الموحد+ كلمة المرور.

ـ يكتب الطالب اسمه+ رقم جلوسه+ اللغة الأولى+ رقم المحمول+ التخصص علمى ـ أدبى" + اللغة الثانية.

ـ يسجل الطالب أى عدد من المواد يرغب فى التظلم عليها.

ـ يتابع الطالب تسجيل التظلم حتى النهاية ويحرص على مراجعة التظلم قبل ضغط إرسال الطلب.

ـ مدة التظلـم أسبوع من السبت 21 حتى 26 أغسطس.

ـ لا يجوز التسجيل أكثر من مرة وتسجيل التظلم مجانى.

ـ متابعة الموقع بعد التسجيل للاطلاع على نتيجة التظلم.