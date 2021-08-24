تعرف على المخرجين.. التليفزيون يختتم استعداداته لمباراتي الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

اختتم التليفزيون المصري استعداداته لمباراتي الزمالك والأهلي في الأسبوع الـ٣٣ والحاسم من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي قد يشهد حسم البطولة اليوم.

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 76 نقطة وخلفه الأهلي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة، ويكفي الزمالك الفوز على الإنتاج الحربي للتتويج رسميا بالدوري.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي، حيث قررت إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، إسناد إخراج المباراة للمخرج وليد شرف.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في التاسعة من مساء اليوم في نفس الجولة على ستاد خالد بشارة بالغردقة، حيث تم اختيار المخرج وليد فاروق لإخراج المباراة.

وأصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، توجيهات لمختلف القطاعات بالهيئة، طالب فيها بالتأكيد على توخى الحذر والحرص عند تناول الأخبار والمستجدات الخاصة بالهيئات الرياضية، وما تشمله مكوناتها من إداريين ومدربين ولاعبين وأعضاء، لوقف التشاحن واحتدام الموقف.

وقال زين في خطابه: "فى إطار حرص الهيئة على انتظام التناول الإعلامى للشأن الرياضى بما يتوافق مع مواثيق العمل الإعلامى وتعزيز التحلى بالروح الرياضية فى الوسط الرياضى، وحث الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضى على الالتزام بالأعراف الرياضية وعدم الانزلاق إلى أى مشاحنات تخلق حالة من التوتر، يرجى التأكيد على توخى الحذر والحرص عند تناول الأخبار والمستجدات الخاصة بالهيئات الرياضية، وما تشمله مكوناتها من إداريين ومدربين ولاعبين وأعضاء".

ووجهت نائلة فاروق بضرورة الالتزام بالحيادية التامة ورفع شعار "لا للتعصب" في ظل تلك الفترة الحاسمة من البطولة، والتي تشهد ضغوطا جماهيريا على وسائل التواصل الاجتماعي، كما حذرت من ارتكاب أي أخطاء في الإخراج والتغطية، وشددت على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف تلك التوجيهات.

وأكد محمد إبراهيم الجوهري المشرف العام على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري في تصريحات لمصراوي، أن إدارة البرامج الرياضية بالتليفزيون تلتزم الحيادية والموضوعية وترفع شعار "لا للتعصب" في تغطيتها لمباريات الدوري المتبقية، لاسيما وأن المنافسة اشتعلت في المراحل الأخيرة على لقب البطولة، وكذلك المراكز الأخيرة.

ومن المقرر أن يتم بث مباريات اليوم في بطولة الدوري على قناتي أون تايم سبورتس ١، وأون تايم سبورتس ٢.​