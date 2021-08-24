"أرخص شقة متشطبة".. ادفع 250 جنيها قسطا شهريا واحصل على وحدة من الإسكان​

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بعد أن أتاحت شراء الكراسات لذوي الاحتياجات الخاصة بداية من يوم 8 أغسطس الجاري، على أن يستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

ويتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويمكن معرفه عناوين مكاتب البريد من هنا: اضغط هنا

ووصلت أسعار الشقق لمحدودي الدخل لـ164 ألف جنيه، فيما سجل القسط الشهري ما يقرب من 250 جنيها على مدة سداد تصل لـ30 سنة، حيث تتواجد شقق محدودي الدخل في: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب و6000 للأسرة، والحد الآدني 1200 جنيها، وذلك وفقا لكراسة الشروط.

كما سجلت أسعار الشقق الـ90 مترا لـ184 ألف جنيه و197 ألف جنيه، و310 ألف جنيه، ويوجد تفاوت في الأسعار نتيجة لجاهزية الوحدات وأماكنها في المدينة.

وعن نظام الأقساط، يوجد نظامين للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابته طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7%.

إذا كانت مدة التمويل 30 سنة وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 حتى 823 جنيها، أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7%، يكون القسط 250 جنيها حتى 300 جنيها طوال مدة التمويل التى تصل لـ30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري.

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