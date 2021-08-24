"أحمد" يطلب تطليق زوجته: "عندها 220 عباية وعايزة تشتري تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "أحمد. ع" دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، مبررًا طلبه "مراتي عندها 220 عباية وعايزة تشتري تاني".

يقول " أحمد" - 30 سنة، صاحب محلات لبيع العطور، في دعواه التي حملت رقم 14 لسنة 2020: "تزوجت من "هالة. ص"- 27 سنة، ربة منزل، منذ عام ونصف، ولم تكتمل الزيجة حتى الآن بإنجاب الأطفال".

أضاف مُقيم الدعوى: "تعرفت على زوجتي من خلال أحد الأصدقاء المشتركين بيننا، وبعد فترة من التعارف والإعجاب بشخصيتها تقدمت لخطبتها، ووافقت أسرتها وانتقلنا بعد أشهر إلى عش الزوجية".

أكمل الزوج: "لم أرى من زوجتي سوى كثرة طلباتها لشراء الملابس فقط، "كل أسبوع تنزل تشتري عباية جديدة"، ولعدم رغبتي في إغضابها أوافق على طلباتها حتى زادت عن الطبيعي.

تابع "أحمد": حينما رفضت طلب زوجتي ذات يوم بشراء ملابس جديدة هددتني بترك المنزل "قولتلها عندك 220 عباية وهشتريلك تاني الشهر الجاي"، لكنها أصرت على الدخول في مشادة كلامية لرفضي طلبها، حتى انتهى الأمر بتركها المنزل والذهاب إلى أسرتها.

يواصل الزوج: بعد فترة حاولت إعادة الأمور إلى طبيعتها كي تستمر الحياة، لكنها رفضت الاستجابة لحديثي، وحينها طالبتها بإنهاء العلاقة بالطلاق إلا أن والدها رفض، فلجأت إلى المحكمة وأقمت دعوى تطليق ضدها، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.