أخبار مصر

تعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع حتى الآن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل مشروع تبطين الترع حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والرى، العمل فى المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى معدلات للتنفيذ، و مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، مع مواصلة أعمال الرقابة والإشراف من خلال مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات.

وفى التقرير التالى نرصد اخر التفاصيل حول مشروع تبطين الترع.

1- الهدف من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حالياً في مجال المياه هو تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.

2- أعمال تأهيل الترع أحدثت تحسنا كبيرا في عملية إدارة وتوزيع المياه، ووصول المياه لنهايات الترع بسهولة .

3-يحصل المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بالإضافة لما يحققه المشروع القومى لتأهيل الترع من مكاسب كبيرة سواء على المستوى البيئى أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

4- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2297 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية .

5- جارى العمل فى تنفيذ 6194 كيلومتر أخرى .

6- تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي 424 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين .

 7-بلغ إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8915 كيلومتر حتى اليوم.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا