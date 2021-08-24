حدث ليلًا| عودة الجالية المصرية من أفغانستان.. والصحة ترد على 5 أزمات بخصوص لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

-تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. عودة المصريين من أفغانستان إلى أرض الوطن (بث مباشر)

في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان، قامت القوات المسلحة بإرسال طائرة نقل عسكرية هبطت مساء اليوم الإثنين في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية.

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-"بعثة أزهرية ومسؤولو السفارة".. ماذا قال المصريون العائدون من أفغانستان؟

ثمَّن أعضاء الجالية المصرية العائدين من أفغانستان، سواء من البعثة الأزهرية أو مسؤولي السفارة، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي عاليًا، حتى تم عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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-تطوير التعليم وتجديد الخطاب الروحي.. رسائل جديدة من السيسي للمصريين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الرسائل للمصريين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين،

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-زيادة متواصلة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236075 حتى اليوم.

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-حقق نسب شفاء 95%.. ما الدواء الجديد الذي استوردته مصر لعلاج مرضى كورونا؟

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إدراج تحديثات جديدة في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، من خلال عقار "مونوكرونال أنتي باديز".

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-أكبر ميزانية في تاريخ الوزارة.. رئيس قطاع التخطيط بـ"الري" تكشف كيفية رصد فيضان نهر النيل

كشفت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن أبرز خطط الوزارة التي تنفذها حاليًا، وكيفية رصد فيضان نهر النيل، عن طريق الأقمار الصناعية.

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-ضمن أضخم طرح للإسكان.. المواصفات والشروط لحجز شقة بـ"دار مصر - سكن مصر - جنة"

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

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-جرعتان من إسترازينيكا.. قرار جديد من الصحة بخصوص الراغبين في السفر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية للقاح أسترازينيكا، خلال 4 أسابيع من الحصول على الجرعة الأولى، بدلًا من الانتظار لـ 12 أسبوعًا.

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-بالصور.. نزع شبابيك قصر أندراوس باشا تمهيدًا لهدمه

حصل موقع "الخليج 365" على صور جديدة، حول مستجدات الوضع في هدم قصر أندراوس باشا في الأقصر، تكشف نزع شباييك القصر، تمهيدًا لتسويته بالأرض خلال الأيام المقبلة.

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-رئيس الوزراء يوجّه باستحداث برنامج تحفيز طيران داخلي يربط بين المدن الساحلية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء عبدالخالق عبدالحميد، مدير المتاحف العسكرية، واللواء أيمن شاكر، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

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-السيسي للسيناريست عبدالرحيم كمال: "كلامك عن تجديد الخطاب الديني لفت انتباهي"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعمه للكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال، في مشروعه الفني لتقديم أعمال فنية تاريخية دينية هادفة.

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-"هي الدنيا كدة".. السيسي: التحديات قائمة والدولة ستتغلب عليها دائمًا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تستغرق سنوات طويلة في مواجهة تحدياتها، مضيفًا أنه تظل هناك تحديات أخرى قائمة وستتغلب عليها الدولة مرة أخرى: "هي الدنيا كدة".

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-السيسي: تكلفة الإصلاح هائلة.. ولا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك أهمية لفهم قضية الوعي، قائلًا: "أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومه الشامل، سواء الوعي بالدين، أو المعتقد. علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقية؟".

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-قرار جديد من الصحة بشأن الحاصلين على جرعة واحدة للقاح كورونا بالخارج

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه في حالة تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا خارج مصر، يسمح بتلقي الجرعة الثانية بمصر خلال فترة التواجد بمصر.

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-تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.. وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق مسابقة "بداية حلم"

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، لإطلاق مسابقة بداية حلم الذي تنفذه الوزارة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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-السفر وجرعة أولى بالخارج.. الصحة ترد على 5 أزمات بخصوص لقاح كورونا

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على عدد من الأزمات المثارة خلال الفترة الماضية بشأن التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

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-متحف الحضارة يستقبل وزير الخارجية الصربي (صور)

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، "نيكولا سيلاكوفيتش" وزير خارجية جمهورية صربيا، والسفير "ميروسلاف يستوفيان" مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الصربية، والسفيرة الصربية بالقاهرة "سوزانا بسكوفتش".

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-طلب إحاطة لإلزام البنوك بتعويض عملائها بالمبالغ التي تم النصب عليهم فيها

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، ووزير الداخلية، بشأن إلزام الدولة، متمثلة في البنك المركزي، بإلزام البنوك في مصر فورًا بتعويض عملائها بالمبالغ التب تم النصب عليهم إلكترونيًّا فيها، طبقًا للمادة 28 و31 و39 و59، والمادة 220 من الدستور.

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-3 توجيهات رئاسية بشأن قطاع التعدين في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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-إصابات دلتا والموجة الرابعة.. ماذا قالت وزيرة الصحة عن الوضع الوبائي لكورونا في مصر؟

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إنتاج 15 مليون جرعة من للقاح "ساينوفاك-فاكسيرا"، وطرحها بمراكز تلقي اللقاح بداية من غدٍ الثلاثاء، مؤكدة أنه يتم تطعيم جميع المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالمجان، وأن 100% من اللقاحات الموجودة في مصر معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

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-البحرية التونسية تحبط 11 عملية هجرة غير شرعية

أحبطت وحدات بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، 11 عملية هجرة غير شرعية شارك فيها 159 شخصا موزعين بين تونسيين وأجانب.

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-قيس سعيد يُصدر أمرًا رئاسيًا بتمديد التدابير الاستثنائية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتمديد التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي الخاص، بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك حتى إشعار آخر.

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-مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق.

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-بايدن وجونسون يؤكدان التزامهما بعمليات الإجلاء "المستمرة" من أفغانستان

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا اليوم الاثنين، تطورات الوضع في أفغانستان، وذلك قبل اجتماع مجموعة الدول السبع الكبرى المقرر غدا الثلاثاء ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء وفقا لبيان من مكتب جونسون.

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-ميركل تعد بمزيد من الدعم لضحايا كارثة السيول المدمرة

شاركت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء اليوم الاثنين في الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، وهي إحدى الولايات التي تأثرت بكارثة السيول المدمرة التي وقعت مؤخرا في ألمانيا.

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-إندلاع حريق غابات شمال غربي تركيا

تبذل فرق الإطفاء التركية جهودها للسيطرة على حريق اندلع اليوم الإثنين، بإحدى غابات بلدة أدرميت التابعة لولاية باليكسير شمال غربي البلاد.

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-الكرملين: احتفاظ تنظيم داعش بمواقع قوية في أفغانستان يثير قلق روسيا

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن قادة (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) يدركون ضرورة تنسيق جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة العشرين بشأن الوضع في أفغانستان، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى قلقه بشأن احتفاظ تنظيم داعش بمواقع قوية في أفغانستان.

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