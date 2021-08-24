شكرا لقرائتكم خبر عن أهمية مشروعات حماية الشواطئ.. أبرزها حماية مصبى نهر النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والرى، أعمالها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية والتي تبلغ حوالي 3000 كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، كما تقوم الهيئة بوضع ومتابعة كافة الاشتراطات اللازمة لحماية الشواطئ وفقاً للقوانين المنظمة ولذلك بطول السواحل المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية مشروعات حماية الشواطئ.

1- الهدف من تنفيذ هذه المشروعات هو مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية .

2-العمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد.

3-استرداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية.

4-الحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية .

5- العمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية .

6- حماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد.

7- تُسهم فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.

8- حماية مصبي نهر النيل عند دمياط و رشيد من مشاكل النحر والترسيب.