شكرا لقرائتكم خبر عن تيسيرات لصرف معاشات شهر أغسطس لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات أغسطس الجارى من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، حيث أشارت إلى استمرار تيسير الإجراءات للمستفيدين من الصرف من منافذ بنك ناصر الاجتماعىُ، وأن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر تتابع عمليات الصرف أول بأول.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد وجهت ببدء صرف المعاشات للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأصدرت الوزيرة تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.