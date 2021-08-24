شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة تعديل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بموقع التنسيق حتى مساء الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إتاحة تعديل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق حتى مساء يوم الأربعاء المقبل آخر أيام فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة.



وحذر المشرف على أعمال مكتب التنسيق الطلاب من التهاون فى الرقم السرى حتى لا يتم التلاعب فى رغبات الطلاب ويفاجئ الطلاب بالترشيح لكلية غير التى سجلها فى رغباته ، مؤكدا أن موقع التنسيق يرشح الطالب وفقا لاخر تعديل تم إدخاله على رغبات الطالب قبل غلق باب التسجيل لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح اليوم الإثنين، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 55 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا يوميًا اعتبارًا من السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد بدأت السبت 21 أغسطس وتستمر حتى السابعة من مساء الأربعاء 25 أغسطس.

