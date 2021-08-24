شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصى بزيادة ساعات العمل بمكاتب البريد للتخفيف عن كبار السن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، الحكومة بسرعة الانتهاء من تطوير وإنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع ضرورة التزام الهيئة القومية للبريد بتقديم كافة خدماتها في جميع مكاتبها.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية للجنة خلال دراستها لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطالبت اللجنة البرلمانية في تقريرها، بزيادة ساعات العمل لفترات مسائية لمنع التزاحم لرفع المعاناة عن المواطنين وخاصةً كبار السن وأصحاب المعاشات.
ولعبت اللجنة دورا هاماً علي مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، من خلالها دورها الرقابي والتشريعي الفاعل لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية وبالغة الصعوبة على كافة المستويات والأصعدة في ظل انتشار جائحة كورونا والتي فرضت نمطاً جديداً في الحياة ساهم في خلق البيئة المحفزة لتبني المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة في معظم دول العالم مما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي.