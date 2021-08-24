شكرا لقرائتكم خبر عن 950 ألف فرصة عمل جديدة.. 5 أرقام مهمة عن مستهدفات الحكومة لخفض معدل البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة خلال خطتها لعام 2021/2022، توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مستهدفات الحكومة لخفض معدل البطالة في مصر: