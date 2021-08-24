شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الخامسة غدا للاختبارات الإلكترونية للجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الجولة الخامسة من الاختبارات الإلكترونية للجامعات الأهلية غدا الأربعاء وتستمر حتى يوم الخميس 26 أغسطس الجاري، وذلك بالنسبة للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية لتنسيق الجامعات الأهلية: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

ويعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حساب المجموع الاعتباري من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ لاختبار المعلومات القطاعية + 5٪ لاختبار التفكير النقدي)، كما أن الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية يُقدم عددًا من الخدمات للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية ونماذج من الاختبارات ليتدرب عليها الطلاب قبل أداء الاختبارات.

وكان الدكتور محمد عبد الحميد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أكد أن القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، يستلزم اجتياز الطالب الاختبارات الإلكترونية الموحدة التي تعقدها الجامعات الأربعة للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلياتها وبرامجها المختلفة، من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية.

