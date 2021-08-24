شكرا لقرائتكم خبر عن 22 معيارا لاختيار الأسقف فى الكنيسة الأرثوذكسية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الأسقف فى الكنيسة الأرثوذكسية بمثابة راهب، حيث يتخلى الراهب عن كل شىء ولا يسعى إلى مناصب ولا أى شكل من أشكال مجد العالم، حيث زهد العالم وذهب إلى الدير بإرادته، فهو ترك كل شيء ماله وميوله وكل أغراضه وأهله، وصار بإرادته أن يحيا حياة رهبانية.

وخلال السطور التالية ننشر معايير اختيار الأسقف.

1 – أن يكون مسيحيا قبطيا أرثوذكسيا قادراً على شرح الإيمان وحمايته بالتعليم.

2 – يفضل ألا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد عن 65 سنة ميلادية.

3 – ألا تقل فترة رهبته عن 5 سنوات.

4 – أن تكون له ولوالديه شهادة حسنة من الجميع داخل وخارج الكنيسة.

5 – أن يكون له تاريخ خدمة مثمرة وناجحة قبل الانخراط فى سلك الرهبنة

6 – أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو إكليركى أو ما يعادله.

7 – أن يكون متعمقا بعلوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

8 – أن يكون قادراً على التعليم الأرثوذكسى.

9 – أن يكون على دراية بوسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.

10- يكون له خبرة رعوية مشهود لها بالنجاح لا تقل عن 3 سنوات.

11 – أن يجيد اللغة التي تناسب الشعب الذى يخدمه وأن يكون لديه إلمام مناسب باللغات.

12 – أن يكون أبا للجميع وليس له جماعة خاصة ويستشعر نبض الناس واحتياجاتهم.

13 – أن يكون روحانيا يقود الكنيسة بروح الله.

14 – أن يكون وديعا ومتواضعا وبشوشا وحلو اللسان.

15 – أن يكون زاهدا ومحبا للفقر الاختيارى.

16 – أن يكون متزنا نفسيا وليس به مرض يعوقه.

17 – أن يكون لديه علاقات عامه مع جميع أطياف المجتمع.

18 – أن يكون صاحب رؤية ورسالة ومثقفا بما يتناسب مع مهام الأسقفية.

19 – أن يكون لديه روح الحوار الحقيقى والإصغاء.

20 – أن يكون لديه قدرات قيادية وإدارية لتدبير بيعة الله.

21 – أن يكون لديه روح العمل الجماعى غير منفرد بالسلطة.

22 – ألا يكون مساندا لتيارات غريبة عن عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سواء تيارات منحرفة أو متطرفة.