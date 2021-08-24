شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات مشروعى الرى الحديث وتأهيل المساقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الحكومة ممثلة فى وزارتى الرى والزراعة مشروع تأهيل المساقي والرى الحديث بمشاركة البنوك والشركات المعنية، حيث يتم حالياً عقد العديد من الورش والندوات المعنية برفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري والتعاون خلال المراحل المختلفة لتحقيق المستهدف من تنفيذ هذه المنظومة فى إطار خطة الدولة الرامية للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها .

وفى التقرير التالى نتعرف على آخر تفاصيل مشروعى الرى الحديث وتأهيل المساقى.

1- المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات .

2- تعمل وزارة الموارد المائية والرى على تحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

3- تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من، وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث .

4- تم حتى الآن طرح 15 عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالى (557) مسقي .

5- تبلغ تكلفة المساقى التى تم التعاقد على تأهيلها 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلومتر