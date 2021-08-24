شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص عن عودة الجالية المصرية من كابول: الرئيس يهتم بالمواطن فى أى مكان بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن وراء عودة المصريين المتواجدين في أفغانستان جهودا كبيرة للغاية للدولة ومؤسساتها والرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذا الأمر لحظة بلحظة وما حدث هو إجابات لأسئلة عديدة.

وأضاف القصاص خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن ما حدث يؤكد فكرة اهتمام الدولة المصرية الواضح بكل مواطن مصرى فى أى بقعة من بقاع العالم، وهذه ليست التجربة الأولى، فقد سبق نقل المصريين من ليبيا في أكثر من تجربة وأكثر من حالة وأيضا حدث في بداية جائحة كورونا حينما تم نقل المصريين من ووهان الصينية وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

وتابع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، أن عودة المصريين من أفغانستان حدث بعد جهود كبيرة والرئيس السيسى يتابع هذا الأمر عن كثب، مضيفا أن الدولة المصرية تتحرك بكل جهد لحل مشكلة أى مصرى وهذا الأمر يدل على فكرة المواطنة ودائما يشعر المواطن المصرى بأن ظهرة محميًا.

وتابع القصاص قائلا، إن الدولة المصرية موجودة في كل مكان وقد لاحظنا أكثر من خمسة عشر تجربة تؤكد على اهتمام الدولة بكل مصري والرئيس السيسى يتابع هذا الأمر لحظة بلحظة حتى يعود إلى منزله في سلام، مشيرا إلى أن المواطن المصرى أصبح يحتمى بثقة بجدار الدولة المصرية ويؤكد على أن الدولة دائما تتحرك فى كل الجهات لحل مشاكل أى مصرى فى الخارج وهذا هو مفهوم المواطنة الحقيقية وأن الإنسان هو الثروة الأهم، والدولة تلبى حقوقه وخلف النتيجة النهائية التى نراها مجهود ضخم وكبير وما يحدث عناوين للجمهورية الجديدة والدولة الحنونة.

وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية، والبعثة الأزهرية، ومسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان، إلى أرض الوطن.

يأتى ذلك فى ظل جهود حثيثة لأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتأمين رحلة عودتهم من أفغانستان، حيث قامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبى والتأمين الإدارى فى استقبالهم.