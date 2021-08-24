شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لدينا خطة للوصول لـ800 مركز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك خطة للوصول إلى 800 مركز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى توجيهات لمضاعفة وتيرة التطعيم بلقاح كورونا فى أخر 15 يوما، وأنه مع وجود 15 مليون جرعة من اللقاح المصرى سيسرع من وتيرة التطعيم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل، أن قوائم الانتظار كسرت حاجة 10 ملايين مواطن ومع الانتشار ووفرة اللقاح المصرى سيقلل من قوائم الانتظار، موضحا أن أفريقيا من القارات الفقيرة جدا على مستوى التلقيح ضد لقاح كورونا بنسبة 1.7% فى أخر إحصائية منذ أسبوع.

وتابع أن هناك خطة لتصدير اللقاحات لدول أفريقيا لتعزيز العلاقات بدول القارة السمراء، وأننا خصصنا أيقونة للمسافرين على موقع التسجيل لتلقى اللقاح، داعيا العاملين بالتربية والتعليم التسجيل قبل 31 أغسطس حتى يحصل على التطعيم قبل بدأ الدراسة.

وأوضح: "اللى فوق 18 عاما فى حدود 69 مليون مواطن واللى طلب اللقاح حتى الآن 10 ملايين أين الباقى؟ لابد من المواطن أن يتشجع حتى يأخذ اللقاح لحمايته من فيروس كورونا".