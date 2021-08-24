شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: قواتنا المسلحة تتصرف باحترافية وروح إنسانية مع الوضع فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الامريكى جو بايدن، أن رجال القوات المسلحة يتعاملون بروح إنسانية واحترافية مع الأوضاع فى أفغانستان، وغرد بايدن على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "لا شيء سهل بخصوص هذا الجهد فى أفغانستان، لكن رجال ونساء القوات المسلحة الأمريكية يتصرفون بشجاعة واحتراف وبروح إنسانية أساسية.

بايدن على تويتر

وتحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية فى حربها، مرحب بهم فى وطنهم الجديد الولايات المتحدة الأمريكية، بمجرد فحصهم، وقال بايدن فى تغريدة عبر تويتر: "بمجرد فحصهم، سنرحب بالأفغان الذين ساعدونا فى المجهود الحربى فى وطنهم الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا ما نحن عليه، هذا ما هى أمريكا".

ومن جهة أخرى تحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن حول الوضع فى أفغانستان وما توصلت اليه الإدارة الامريكية من نقل المواطنين الأمريكيين والافغان الذين عملوا لصالح الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس جو بايدن خلال كلمته: " أولويتنا هى إخراج الأمريكيين من أفغانستان بأسرع وقت ممكن.. نحن نعمل على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا إلى جانبنا والفئات التى تعرضت للخطر بعد سيطرة طالبان ونريد أن نثبت قدرتنا على إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان كل يوم لكن الأمر ليس سهلا والجيش يواجه مهمة صعبة".

وأضاف بايدن: "عدد من تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ يوليو الماضى وصل إلى 33 ألف شخص"، وعند سؤاله عن مساهمة الطائرات المدنية فى اجلاء الأفغان قال بايدن: " الطائرات التى تغادر كابل لن تتجه مباشرة إلى الولايات المتحدة ولكن ستهبط فى القواعد الأمريكية بالعالم".