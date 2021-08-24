شكرا لقرائتكم خبر عن أحد العائدين من أفغانستان: نشعر بفرحة غامرة لانستطيع وصفها بعد وصولنا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحد العائدين من البعثة الأزهرية فى أفغانستان، "شعور فرحة غامرة ولا يستطيع الإنسان وصفها بعد وصولنا إلى مصر".

وأضاف خلال حديثه لمراسل برنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى،"نشكر الدولة لما قدمته وجميع القيادات السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية، والبعثة الأزهرية، ومسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان، إلى أرض الوطن.

يأتى ذلك فى ظل جهود حثيثة لأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتأمين رحلة عودتهم من أفغانستان، حيث قامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبى والتأمين الإدارى فى استقبالهم.