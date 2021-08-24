شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: أجهزة الدولة تدعم الشركات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وليد عبدالنبى مساعد فنى مستشار وزير المالية، إن أجهزة الدولة تقوم بدعم الشركات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل :"الممول يسدد 1% من قيمة أصل الضريبة مقابل رفع الحجز الإدارى، ويتم خصم الـ1% التى تم دفعها فيما قبل فى إعادة النظر مرة أخرى فى القيمة الضريبية".

وكانت وزارة المالية، أكدت أنها تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية تم رفع الحجز الإداري عن أكثر من ٣ آلاف شركة من الممولين والمسجلين والمكلفين خلال الفترة من نهاية أبريل 2020 حتى نهاية يوليو 2021، فور سداد قيمة النسبة المقررة من 1٪ إلى 10٪ من أصل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بإجمالي يُقَّدر بنحو 159.7 مليون جنيه، في إطار التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس «كورونا» المستجد؛ على النحو الذى يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي، داعيًا الممولين والمسجلين والمكلفين للاستفادة من هذه المبادرة، والتقدم لمصلحة الضرائب لرفع أى حجز إداري، وفقًا للضوابط المقررة.