شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية عن مداخلة الرئيس السيسى: تجعلنا نسير فى مسيرة اعتدال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الكنيسة الكاثوليكية بمداخلة الرئيس السيسى حول الوعى المجتمعى، حيث أكدت أنها باب جديد ينفتح أمام الوعى المجتمعى.

وأوضح الأنبا باخوم نصيف النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المداخلة تمثلالوعى بمفهومه المتكامل بمعنى المسلمات والدين والإيمان والتعمق فيها والوعى لما تتطلبه المرحلة الحالية والوعى بكل ما تكلفهالظروف الحالية.

وأضاف باخوم أن الوعى الذى يناشد به الرئيس السيسى يجعلنا نسير فى مسيرة اعتدال تنبذ العنف والرأى الأحادى وتقتنع بأهميةالحوار ومشاركة الأخرين فى المصير.