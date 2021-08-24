​تطوير التعليم وتجديد الخطاب الروحي.. رسائل جديدة من السيسي للمصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:​

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الرسائل للمصريين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين،

في التقرير التالي يرصد "الخليج 365" أبرز الرسائل كالتالي:

- "عدد كبير من الأهالي وأولياء الأمور همهم الوحيد، دخول أولادهم كليات بعينها".

- "ده معناه أنه سيأتي وقت ما لا يجد فيه الناس فرص عمل في هذه المهن أو الوظائف".

- "هل الهدف أني أدخل ابني الجامعة، بغض النظر عن العمل من عدمه؟".

- "نتحدث عن تطوير حقيقي للتعليم لبناء الشخصية المصرية، والناس بتعلق على تطوير التعليم، وكأن الدولة ضد ولادها".

- "الإعلام والثقافة لهم أولوية لدى الدولة المصرية، والدولة ستدعم تقديم عمل فني لتجديد الخطاب الروحي المصري".

- "الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمر مهم، وداعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر".

- "أي عمل فني راقٍ سيجذب المشاهدين لمتابعته، قضية مصر هي الوعي".

- "علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به".

- "عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقية؟".

- "شوفوا مدينة الأمل وامشوا وسط الشوارع وشوفوا أحوال الناس، والمنتج تفتكروا هيكون عامل إزاي!".

- "أتصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيئ مهم، وتكلفة الإصلاح هائلة، يدفعها المصلح".

- "لا يمكن أن يكون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس الطبيعة، والإصلاح عمل الأنبياء والرسل".

- الدولة تستغرق سنوات طويلة في مواجهة تحدياتها، وهناك تحديات أخرى قائمة وستتغلب عليها الدولة مجددًا: "هي الدنيا كدة".

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