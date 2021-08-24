"بعثة أزهرية ومسؤولو السفارة".. ماذا قال المصريون العائدون من أفغانستان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ثمَّن أعضاء الجالية المصرية العائدين من أفغانستان، سواء من البعثة الأزهرية أو مسؤولي السفارة، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي عاليًا، حتى تم عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وقالوا إن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة بتأمين عودة الجالية المصرية البالغ عددها 43 فردًا، بعدما تم تجميعهم حتى أمكن عودتهم إلى مصر بسلام وأمان.

وجددت الجالية الشكر للرئيس السيسي على هذا الجهد، مؤكدين أنه "لولا دعم الرئيس واطلاع سيادته بشكل يومي على أوضاع الجالية هناك، لما تمكنا من العودة بسلام وأمان".

وكانت القوات المسلحة أرسلت طائرة نقل عسكرية هبطت مساء الإثنين في القاهرة وعلى متنها الجالية المصرية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية، في إطار توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعودة الجالية المصرية من أفغانستان.

وقامت القوات المسلحة بتقسيم الاستعدادات على أعلى مستوى من ناحية التأمين الطبي والإداري لاستقبال الجالية المصرية.