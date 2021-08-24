في 5 أجزاء.. محمد الباز يكشف فضائح الإخوان في موسوعة "المضللون"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، موسوعة "المضللون.. وثائق أكاذيب جماعة الإخوان" في أجزاءه الـ 5، للدكتور محمد الباز، والذي تتبَّع فيه ما قيل فى حق الجماعة الإرهابية على مدار تاريخها تقريبا، منذ بدايتها من العام 1928 فى الإسماعيلية وحتى الآن.

وكشف الدكتور محمد الباز سبب عكوفه على المشروع الكبير الذي يعد الأهم في كشف فضائح الجماعة، رغم تناول الإعلام لكل الفاضح والفساد للجماعة عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وقال الباز في مقدمة السلسلة، أنه يتناول الجماعة في السلسلة الحالية من عدة زوايا مختلف: "الزاوية الأولى أن ما سمعته فى الإعلام ليس إلا نقدا للجزء الحركى للجماعة، وتفنيدا لما ارتكبت من جرائم وخطايا فى حق المجتمع المصرى وفى حق الإسلام، لكن ما لدينا هنا هو نقد للفكرة وتفكيك للمنهج وتركيز على المخالفات الشرعية والسياسية التى وقعت فيها جماعة الإخوان ولا تزال".

وتابع: "أعتقد أن تفكيك عقل الجماعة من خلال الكتابات التى نقدتها فكريا مهم للغاية، لسبب بسيط أن هذه الجماعة بنت شرعيتها على أنها "جماعة المسلمين" وكل ما عداها ومن يقف على الجبهة الأخرى ليسوا مسلمين ولا يعرفون عن الإسلام شيئا، فمن المهم أن تعرف ماذا يقول العلماء المتخصصون فى العلوم الإسلامية عنهم، كيف يصفونهم، وما الذى يمسكونه عليهم من أثر سلبى لحِق بالإسلام".​