​​​للحديث عن "الوفاء وحفظ الجميل".. الأوقاف: قافلة مشتركة مع علماء بالأزهر بمحافظة القليوبية الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق القافلة الدعوية المشتركة مع علماء الأزهر، صباح الجمعة المقبلة، من ديوان عام الوزارة، محافظة القليوبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أن القافلة تضم عشرة علماء "خمسة الأزهر الشريف وخمسة من الأوقاف" ليتحدثوا جميعا حول موضوع "الوفاء وحفظ الجميل".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف، و ضمن التعاون المشترك والتنسيق المستمر.

ولفتت إلى أنه يشارك في القافلة كل من :

1. د. أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة

2. د.سعيد صلاح الدين عامر الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية

3. د. رمضان عفيفي عفيفي مدير عام الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف

4. الشيخ عادل عبد الفتاح محمد شحاتة مدير عام الوعظ بالقليوبية

5. د. سعيد حامد مبروك مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة

6. الشيخ محمد شعبان حامد محمد مدير إدارة الوعظ بالقليوبية

7. محمد محمد أحمد كساب ديوان عام وزارة الأوقاف

8. الشيخ عماد رشاد الصاوي السيد واعظ أول بالأزهر الشريف

9. الشيخ إسلام مختار النواوي عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف

10. الشيخ مصطفى نبيل ذكي فرج واعظ بالأزهر الشريف

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أيمن علي أبو عمر، وكيل الوزارة لشئون الدعوة، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، التي يبثها التليفزيون والإذاعة المصرية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وموضوعها : "الوفاء وحفظ الجميل" .

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن الدكتور محمد مختار جمعة يعقد اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالقليوبية، قبل صلاة الجمعة، بمكتب المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان.

وأشارت إلى أنه سيتم توزيع أربعة آلاف كيلو لحوم أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.