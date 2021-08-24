شكرا لقرائتكم خبر عن تظلمات الثانوية العامة 2021.. فحص طلبات المتظلمين والتصحيح يدويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفحص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طلبات المتظلمين على نتيجة الثانوية العامة 2021، وتصحيح كراسات الإجابة يدوياً، لإعلان تفاصيل الزيادات فى الدراجات ومن لا يستحق الزيادة فى التظلمات، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أى طالب يثبت أحقيته فى درجات سيحصل عليها وسيتم إبلاغ مكتب التنسيق بالدرجات الزيادة للإعداد بهذه الدرجات فى تنسيق الجامعات.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بث فيديو مهم خلال الـ48 ساعة القادمة مع الدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وجولة داخل الكنترول المركزى للتصحيح الالكترونى لامتحانات الثانوية العامة لشرح كل تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى أولياء الامور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الالكتروني.



وتابعت وزارة التربية والتعليم: لا تستمعوا لأى أقوال بخصوص التصحيح الإلكتروني لأن التشكيك في التصحيح هو ورقة الهجوم المحورية التي يستخدمها الكثيرون لإثارة المخاوف والبلبلة وقد أردنا أن يعرف الجميع كيف تتم هذه الإجراءات بمنتهى الوضوح والدقة والشفافية.



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات وتعليمات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، منها عدم ســداد أية رســـوم ( التظلم مجاني ) ولا توجد قيــود على عــدد المـــواد المتــظلم منـــها، ومدة التظلم إسبوع يبــدأ من السبت 21-08-2021 م حتي الخميس 26-08-2021 م، ويتــم تحديـد ( المادة أو المواد ) المتظـــلم منهـــا.



وأوضحت الوزارة، أنه لا يجوز التسجيــــل أكثر من مـرة أو التعديـل بعد إنتـهاء عملية التسجيل، مع ضرورة متابعــة الموقع بعد التسجيــل للإطــلاع على نتيجـة طلب التظلم.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة، وذلك عبر الرابط التالي:https://tazalom.emis.gov.eg





وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيًا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.