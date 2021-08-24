شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بأفغانستان تصل أرض الوطن بعد جهود الدولة لتأمين عودتهم(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية، والبعثة الأزهرية، ومسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان، إلى أرض الوطن.

يأتى ذلك فى ظل جهود حثيثة لأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لتأمين رحلة عودتهم من أفغانستان، حيث قامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبى والتأمين الإدارى فى استقبالهم.