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الجالية المصرية بأفغانستان تصل أرض الوطن بعد جهود الدولة لتأمين عودتهم(فيديو)

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القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية المصرية، والبعثة الأزهرية، ومسئولى السفارة المصرية فى أفغانستان، إلى أرض الوطن.

 

 

يأتى ذلك فى ظل جهود حثيثة لأجهزة ومؤسسات الدولة  المصرية لتأمين رحلة عودتهم من أفغانستان، حيث قامت القوات المسلحة بتجهيز أعلى مستويات التأمين الطبى والتأمين الإدارى فى استقبالهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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