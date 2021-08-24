شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة علاج ضعف سمع الأطفال: تجهيز 30 مستشفى و3500 وحدة صحية لإجراء الفحوصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد مصطفى عميد معهد السمع والكلام، والمدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، أن الطفل فى أول أيام ولادته يحصل على التطعيمات الصحية من خلال 5 آلاف وحدة صحية، موضحا أن هناك 3500 وحدة صحية يتم فيها الكشف المبكر على السمع للأطفال، ويؤكد: المبادرة إلزامية.

وأضاف المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الكشف المبكر على ضعف السمع يبدأ من أول يوم لولادة الطفل وحتى 28 يوم، لافتا إلى أنه خلال الشهر يذهب الطفل أول أسبوع لفحص الغدة الدرقية ويتم عمل فحص للسمع لأول مرة وإذا كان هناك مشكلة يعاد الفحص بعد أسبوع.

ولفت مصطفى، إلى أنه حال اكتشاف ضعف سمع لدى الطفل يأخذ ميعاد لمستشفى أخرى لعمل فحوصات متقدمة، موضحا أنه تم تجهيز 30 مستشفى لإجراء الفحوصات المتقدمة.

وأوضح المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، أن الاكتشاف المبكر فى السن الصغير نتصرف بأكثر فاعلية لعلاجه فى أول سنة فى حياته، كما أنه ينعكس على الحصيلة اللغوية الخاصة به، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف الكشف على 2 مليون و600 ألف مولود فى السنة.