شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تنسيق مع منظمات أهلية لإنشاء فصول محو أمية وحضانات بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات والمجتمع المدنى، إن الوزارة معنية في مبادرة حياة كريمة بالملف الخاص بالتنمية الاجتماعية والتمكين الاجتماعى للأسر المستهدفة بقرى حياة كريمة، موضحا أن هناك تنسيق مع منظمات المجتمع الأهلى لتوحيد الجهود ومراجعة التدخلات الخاصة بمؤسسات العمل الأهلى لتقديم أفضل خدمة للقرى المستهدفة.

وأضاف مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات والمجتمع المدنى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مصر لديها أكثر من 52 ألف جمعية أهلية ، موضحا أن هناك أكتر من 2000 جمعية شريكة بمبادرة حياة كريمة في القرى والمراكز لرفع كفاءة مؤسسات العمل الأهلى في القرى والمراكز لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشئون الجمعيات والمجتمع المدنى، أنه يتم توحيد الجهود بين الوزارة والمنظمات الأهلية لإنشاء مدارس مجتمع وفصول محو أمية وحضانات وخدمات خاصة بالإعاقة ومشروعات التمكين الاقتصادى وإنشاء الوحدات الانتاجية وتدريب الأسر المنتجة.