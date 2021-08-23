"غرس المفاتيح في جمجمته".. تقرير الطب الشرعي في اعتداء متسابق "ذا فويس كيدز" على طفل بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تسلّمت نيابة الطفل بالقاهرة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه "حسن شريف علوان" الذي تعرض للضرب على يد متسابق "ذا فويس كيدز" السابق معاذ عيسى.

وانتهت نتيجة التقرير - حصل الخليج 365 على صورة منه - إلى أن المعالم الأصلية لإصابة الطفل المجني عليه نتيجة التدخل الجراحي، وبالاطلاع على أوراق العلاج وتوقيع الكشف الشرعي، فإن إصابته كانت ذات طبيعة رضية حدثت نتيجة المُصادمة بجسم صلب.

وأضاف أن الإصابة جائزة الحدوث من مثل الرواية الواردة للواقعة "الضرب باستخدام مفاتيح معدنية استقر منها مفتاح سيارة بفروة الرأس وتم رفعه وإزالته".

وأشار التقرير إلى أن إصابة المجني عليه المشاهدة والمثبتة بأوراق العلاج "في مقتل"، مضيفًا أنه لم تستقر حالته الصحية بعد.

وطلب الطب الشرعي عرض المجني عليه بعد 3 أشهر من تاريخ الكشف الطبي لبيان ما إذا كان تخلف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة من عدمه.

وكانت نيابة الطفل بجنوب القاهرة، أمرت بتجديد إيداع متسابق "ّذا فويس كيدز" معاذ عيسى، المتهم بغرز مفتاح سيارة في رأس طفل في حلوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأصيب حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا، بكسر في الجمجمة بعد اعتداء معاذ عيسى، أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس كيدز"، عليه بمفتاح في رأسه أدى إلى دخول المفتاح إلى رأسه مما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

ومن جانبه، قال المحامي والباحث القانوني عبدالرازق مصطفى، عضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن الاتهام الموجه حتى الآن من النيابة للمتهم هو الشروع في القتل، مضيفًا أن تقرير الطبي الشرعي حدد تفصيلًا خطورة الإصابة التي تعرّض لها موكله (الضحية).

وأضاف "مصطفى" دفاع المجني عليه، أن المتهم اعترف بالجريمة تفصيلًا من خلال التحقيقات ولم ينكرها، كما جاءت أقوال الشهود مؤيدة لأقوال المتهم، لافتًا إلى أن عقوبة المتهم وفق قانون الطفل هي "الإيداع" بوضعه في إحدى المؤسسات العقابية، لأنه لم يتخطَ الخامسة عشر عامًا.