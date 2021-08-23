الموت يفرق بين شاب وصديقه في حادث سير بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية ملابسات حادث سير أودي بحياة شخص وإصابة آخر بمركز البدرشين، مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفى بالطريق المشار إليه بمركز البدرشين.

تبين بالفحص والمعاينة أنه أثناء سير دراجة نارية قيادة شاب ورفقته آخر بطريق "أبو ربع"، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها بسبب السرعة الجنونية فاصطدم بسيارة محملة بـ"الإسفنج".

أسفر الحادث عن مصرع سائق الدراجة فيما أصيب مرافقه. وجرى نقل الجثة إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى الهرم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.