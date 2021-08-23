مع الاحتفال بذكرى وفاته.. من هو حبيب جرجس قائد النهضة التعليمية بالكنيسة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثودكسية، أمس الأول السبت الموافق 21 أغسطس، بالذكرى الـ70 لنياحة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، مؤسس مدارس الأحد، وقائد النهضة التعليمية بالكنيسة القبطية في النصف الأول من القرن العشرين.

وفي هذه المناسبة الروحية، شهدت كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بحي "بيل فلاور" بولاية كاليفورنيا الأمريكية، افتتاح معرض القديس حبيب جرجس ضمن احتفالات الكنيسة بيد الأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس والأنبا سوريال، والأنبا إبراهام والأنبا كيرلس.

وتحدث الأنبا سوريال عن القديس حبيب جرجس والتحديات اليومية، واصطحب الأنبا سوريال، الآباء الأساقفة، كهنة وشعب الكنيسة في جولة بالمعرض شرح فيها عدد من الصور التاريخية في مناسبات واحتفالات مختلفة بحضور القديس حبيب، وصور عائلته وبعض القيادات الدينية والشخصيات العامة وخطابات بخط يده أرسلها القديس إلى بعض تلاميذه والقيادات الكنسية، كما ضم المعرض مجموعة من كتب ومؤلفات القديس.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن "حبيب جرجس" قائد النهضة الروحية في الكنيسة القبطية:

1- ولد سنة 1876م وصار أشهر واعظ في جيله بعد القمص فيلوثيؤس إبراهيم، وكان في وعظه جهوري الصوت، قويًا، غزير المعلومات، يؤثر في سامعيه.

2- أنشأ جمعيات خيرية جديدة، كما قام بتشجيع الجمعيات القائمة وأنشأ جمعيات أخرى للوعظ.

3- مر وقت كان فيه حبيب جرجس هو المعلم الأول حتى أخرج للكنيسة جيلاً من المعلمين. وشمل عمله في التعليم الكلية الإكليريكية ومنابر الكنائس والجمعيات، كما علَّم بقلمه من خلال الكتب التي ألفها. وتعتبر مدارس التربية الكنسية من أهم ميادينه في التعليم.

4- أنشأ مدارس الأحد سنة 1918 لتعويض النقص الذي يعانيه الطلبة الأقباط في دراسة مادة الدين في المدارس الأميرية وبعض المدارس الأهلية.

5- حددت اللجنة العليا لمدارس الأحد هدفها الذي تركز في خلق جيلٍ محبٍ للكتاب المقدس والحياة الكنسية والسلوك المسيحي بروح وطني، مع الاهتمام بالرحلات الدينية والخلوات الروحية.

6- تقدمت مدارس الأحد بسرعةٍ فائقةٍ، فصار لها في سنة 1935: 20 فرعًا بالقاهرة، 18 بالوجه البحري، 44 بالوجه القبلي، 30 بالسودان.

7- يعتبر حبيب جرجس المؤسس الحقيقي للإكليريكية في عصرها الحاضر، فهو الذي اشترى لها الأرض وأسس لها المباني في مهمشة، وأعد القسم الداخلي لمبيت الطلبة. أنشأ الإكليريكية في 29 نوفمبر 1893 والتحق بها، وصار الواعظ الأول ومدرس اللاهوت بالكلية في الربع الأول من القرن العشرين. وتسلم نظارتها سنة 1918 إلى وفاته سنة 1951.

8- أنشأ كذلك القسم الليلي الجامعي سنة 1946م. وكان أول أستاذ لعلم اللاهوت في الكلية الإكليريكية، وتولى تدريس زملائه وهو طالب.

9- اختير عضوًا للمجلس الملّي العام، ورُشِّح مطرانًا للجيزة سنة 1948م ولكن لم يقبل البابا يوساب رسامته لأنه لم يكن راهبًا، وكانت نياحته سنة 1951م.

10- من بين مؤلفاته المختلفة: أصدر حبيب جرجس مجلة الكرمة، كما أصدر أكثر من ثلاثين كتابًا في شتى العلوم الدينية: في الروحيات والعقيدة والتاريخ والإصلاح الكنسي.. وكذلك أصدر أيضًا كتبًا في الترانيم وفي الشعر.