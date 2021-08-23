أكبر ميزانية في تاريخ الوزارة.. رئيس قطاع التخطيط بـ"الري" تكشف كيفية رصد فيضان نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- أحمد مسعد:

كشفت الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن أبرز خطط الوزارة التي تنفذها حاليًا، وكيفية رصد فيضان نهر النيل، عن طريق الأقمار الصناعية.

وأشارت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري في حوارها مع الخليج 365، إلى دعم الدولة المصرية لجهود وزارة الري عن طريق رصد أضخم ميزانية والتي بلغت أكثر من مليار و 300 مليون جنيه، كما تحدثت عن أسبوع القاهرة للمياه.

وإلى نص الحوار..

- ما هي الخطة الاستثمارية للمشروعات التي تنفذها وزارة الري؟

وزارة الري تنفذ العديد من المشروعات القومية، أبرزها مشروع تأهيل المساقي والترع، بتكلفة تتجاوز الـ80 مليار جنيه تستهدف (20) ألف كم على مستوى المحافظات، ومشروع مصرف "كتشنر"بإجمالي طول 69 كم لخدمة مليون مواطن في مناطق الدلتا، ومشروع بحر البقر الذي يعد أكبر محطة معالجة لمضاعفة عملية إعادة استخدام المياه لـ 4 أضعاف لترتفع إلى 42% بدلا من 34%، بالإضافة لاستكمال مشروع توشكي، الصرف المغطي، ومشروعات استكمال المرحلة الثالثة من حماية السيول.

- وزارة الري من الوزارات ذات الميزانيات المحدودة.. فما حجم ميزانية للعام الحالي؟

في الحقيقة، هذه أضخم ميزانية في تاريخ وزارة الري، حيث بدأت الدولة زيادة المخصصات المالية للوزارة، لأن الملف المائي أخذ وضع الأولوية والدليل على ذلك أن العام المالي الجاري، دعمت الدولة الوزارة بأكثر من مليار و300 مليون جنيه.

- كيف يعمل مركز التنبؤ بالفيضان.. المراقب الأول للفيضان؟

مركز التنبؤ بالفيضان واحد من أهم مراكز التميز التابعة للوزارة والتي تم إنشاؤه في فترة التسعينات، هدفه الرئيسي تحديد حجم الفيضان القادم لمصر؛ لوضع الاستراتيجية وإدارة المياه المتوقع، والمركز يتمتع بنظام استقبال صور أقمار صناعية حيث يستقبل 96 صورة يوميًا، ويتم تحليلها لمعرفة كمية المطار التي تتساقط في حوض النيل قبل وقعها.

- كيف يتم احتساب تساقط الأمطار لتحديد حركة الفيضان وموعد وصوله؟

يمتلك المركز "وحدة الاستقبال" من خلال تحديد كمية البرودة الموجودة بالسحب في أعلى نهر النيل وتحديد مدة البرودة وكميتها ويتم مقارنتها بالمحطات الأرضية لتصل نسبة التوقع الصحيحة لـ95% من خلال بعض الأعمال الحسابية، الكميات الأمطار يتم تغذيتها لعدد من النماذج الهيدرولوجية لتحديد كمية الأمطار المتساقطة على أراضي كل دولة ومعرفة حجم حجز كل دولة من هذه الكميات.

- هل الفيضان هذا العام مطمئن أم من المتوقع رؤية مشاهد من الغرق نتيجة الفيضان؟

الوزارة تمتلك "اللجنة الدائمة لإيراد نهر النيل" تجتمع بشكل دائم ونراقب مؤشرات لحماية البلاد من أي مخاطر؛ من خلال عمل خرائط الأماكن التي يتوقع ارتفاع منسوب المياه، وتصريف كميات من المياه لغسل مجرى النهر.

- كيف استعدت مصر لاستقبال أسبوع القاهرة للمياه لعام 2021؟

تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة على التوالي في الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، وسوف يشهد حضور دولي حكومي من مسؤولين وليس خبراء فقط من الدول، بحضور 100 دولة و 300 متحدث حول العالم، بواقع 70 جلسة بجانب المسابقات والمعرض، بجانب المنظمات الدولية.

- لماذا تم اختيار "المياه والسكان والتغيرات العالمية"؟

لأن الحدث يتم في مصر وفي نطاق منطقتنا العربية التي تعاني من ندرة المياه والتصحر، ونحن دولة تأتي مياهها من خارج الحدود، فأي متغيرات في دول المنبع تؤثر علينا.

- هل تحول أسبوع القاهرة للمياه من حدث محلي إلى دولي؟

بالتأكيد، إدراك منظمة الأمم المتحدة "أسبوع القاهرة للمياه"في أجندتها الدولية من تسجيل رسائل "الأسبوع في القضايا المتعلقة بالمياه، دليل قاطع أن الحدث أصبح واحدًا من أهم الفعاليات التي يشير إليها العالم، وتفعيل مخاطر قضايا المياه.