جرعتان من إسترازينيكا.. قرار جديد من الصحة بخصوص الراغبين في السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يمكن الحصول على الجرعة الثانية للقاح أسترازينيكا، خلال 4 أسابيع من الحصول على الجرعة الأولى، بدلًا من الانتظار لـ 12 أسبوعًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم الاثنين؛ للحديث عن آخر مستجدات منظومة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة أن هذا القرار جاء وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وسيتم العمل به في تسهيل حصول الراغبين في السفر على لقاح كورونا.

بدوره، قال مصدر بوزارة الصحة، إنه لم يتم التوقف عن إعطاء لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين، ولكنه يتم ترتيب أولويات السفر، ففي حالة تأخر المواطن في السفر سيتم حصوله على جرعتين من لقاح أسترازينيكا في فترة نحو شهر فقط.

وأضاف لمصراوي، أنه من المنتظر وصول شحنات جديدة من لقاح جونسون آند جونسون خلال شهر سبتمبر المقبل، للمساعدة في إنهاء أزمة تلقيح الراغبين في السفر.

ومطلع أغسطس الجاري، أعلنت وزيرة الصحة استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون آند جونسون" الأميركي، بواقع 261 ألفا و600 جرعة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي.