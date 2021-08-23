ضمن أضخم طرح للإسكان.. المواصفات والشروط لحجز شقة بـ"دار مصر - سكن مصر - جنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، لطرح أضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، في إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

ومن ضمن المشروعات التي سيتم طرحها الإسكان مشروعات (سكن مصر- ودار مصر- وجنة)، وهذه المشروعات الأكثر طلبًا من ضمن المشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان، للإسكان المتوسط والإسكان الفاخر.

وجاءت مواصفات المشروعات والفرق بينهم على النحو التالي:

أماكن الطرح:

تتواجد شقق سكن مصر في 12 مدينة جديدة هم (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر بغرب أسيوط).

كما تتواجد شقق دار مصر، بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

وفي مشروع جنة، سيتم طرح الوحدات بـ8 مدن هم (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة).

مواصفات المشروعات:

وتتكون المشروعات الثلاثة من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة؛ لكن مشروع دار مصر وجنة بهما أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني؛ حيث يأخذ شكل الكمبوند، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، في معظم المدن لكن مع لمراحل الجديدة أصبح يوجد اسانسير في الشروق والمنصورة الجديدة، ويحيط المشروع سور شجري.

مشروع "جنة" به مساحات مختلفة تبدأ من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، لكن في "سكن مصر" المساحات ليست متعددة؛ إذ يوجد 106 و118 مترًا فقط، وفي مشروع دار مصر يوجد مساحات متعددة بداية من 100 إلى 150 مترا.

شروط الحجز:

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما بحيث يكون مؤهلا للتعاقد، وألا يسبق له تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعي، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر أو جنة، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأي من المدن الجديدة، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها لغيره.

كما لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر ) قد استفاد من مبادرات التمويل العقار الصادرة من البنك المركز وتعديلاتهما.

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